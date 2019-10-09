На Софийской нашли 2 тысячи литров нелегального алкоголя

Алкоголь на Софийской продавали без лицензии. Фото: pixabay.com

Алкоголь на Софийской продавали без лицензии. Фото: pixabay.com

Более двух тысяч литров алкоголя продавали во Фрунзенском районе Петербурга без лицензии. Прокуратура вскрыла две точки нелегальной торговли на Софийской улице.

В ангаре у дома 4/3 алкоголь продавали без сопроводительных документов. Без них установить легальность и подлинность алкоголя невозможно. Лицензия на торговлю алкоголем также отсутствовала у точки в доме 6 корпус 6 лит А.

«Алкогольная и спиртосодержащая продукция в объеме более 2 тыс. литров изъята», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

После изъятия алкоголь будет уничтожен. Решением арбитражного суда владельцы точек оштрафованы на общую сумму более 250 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке имени Морозова нашли подпольный алкогольный цех. Там хранилось более 3 тыс. бутылок водки и десять рулонов акцизных марок с признаками подделки.