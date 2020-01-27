Россияне рассказали о желаемом уровне зарплаты

Более четверти жителей России признались, что зарплата их мечты находится в пределах от 100 до 200 тысяч рублей, согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру».

Как сообщает RT, в среднем по России граждане хотят получать 92 тысячи рублей в месяц, а на зарплату менее 30 тысяч рублей согласились 4% респондентов.

Размер желаемого ежемесячного дохода отличается в зависимости региона и пола опрошенных. Так, жители столицы хотят получать 104 тысячи рублей в месяц, а жители Петербурга — 10 тысяч рублей. Работникам в

Нижнем Новгороде требуется зарплата в 70 тысяч рублей, а в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей. Мужчины согласны на зарплату в 103 тысячи рублей, а женщины — 80 тысяч рублей.

Аналитики опросили 6,7 тысяч человек старше 18 лет из всех российских регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одну из самых высоких зарплат в Петербурге предлагают брокеру по коммерческой недвижимости со свободным графиком.