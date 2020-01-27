Банки начали штрафовать за отказ блокировать личные счета ИП

Банки начали штрафовать за отказ блокировать личные счета ИП
Банки отказываются блокировать личные счета ИП. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выписывать штрафы банкам, отказавшим приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов и штрафов.

Штрафы получили банки ВТБ и «Уралсиб», пишет РБК. Причиной этого стал отказ останавливать операции и взыскивать средства с личных счетов предпринимателей.

С «Уралсиба» хотят взыскать 15,7 тыс. рублей. Сумма штрафа, предъявленного ВТБ, не уточняется. Обе кредитные организации не согласны с позицией ФНС и намерены оспаривать её, в том числе в интересах граждан. Как подчеркнули представители ВТБ, блокировать счета физических лиц в случае возникновения претензий к ним как к предпринимателям нецелесообразно.

В Минфине РФ ответили, что имущество индивидуального предпринимателя не отделяется от его имущества как гражданина. Потому погашать задолженность ИП допустимо из его личных средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме РФ внесли законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
банки блокировка счетов индивидуальный предприниматель фнс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Губернатор Петербурга посетил Пискаревское кладбище и почтил память жертв ...
В Петербурге спа-салон оштрафовали на 800 тысяч из-за сотрудников-иностранцев
Дорожные службы Петербурга переведены на особый режим работы
Работника с туберкулезом выявили в детском саду в Калининском районе
Бросивший своих детей в Шереметьево горе-отец улетел в Ростов
На Обводном не смогли разъехаться черные легковушки
Движение по новому мосту временно запустили в поселке Александровская
Экс-футболист «Зенита» Краневиттер перешел в «Монтеррей»