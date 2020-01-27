Банки начали штрафовать за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выписывать штрафы банкам, отказавшим приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов и штрафов.

Штрафы получили банки ВТБ и «Уралсиб», пишет РБК. Причиной этого стал отказ останавливать операции и взыскивать средства с личных счетов предпринимателей.

С «Уралсиба» хотят взыскать 15,7 тыс. рублей. Сумма штрафа, предъявленного ВТБ, не уточняется. Обе кредитные организации не согласны с позицией ФНС и намерены оспаривать её, в том числе в интересах граждан. Как подчеркнули представители ВТБ, блокировать счета физических лиц в случае возникновения претензий к ним как к предпринимателям нецелесообразно.

В Минфине РФ ответили, что имущество индивидуального предпринимателя не отделяется от его имущества как гражданина. Потому погашать задолженность ИП допустимо из его личных средств.

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