Петербуржец пострадал в ночной драке на Конюшенной площади

В Петербурге группа молодых людей избила случайного прохожего — мужчину госпитализировали в больницу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 26 января в 23:30 в полицию сообщили о драке возле дома №2 по Конюшенной площади. Прибывшие на место полицейские обнаружили 27-летнего гражданина, которого пришлось госпитализировать. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и ушиб лица.

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения и установила, что один из группы молодых людей набросился на прохожего, а второй распылил ему в лицо вещество из неустановленного предмета.

Спустя несколько часов полиция задержала подозреваемого возле дома №9 по Миллионной улице — им оказался 23-летний безработный гражданин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подземном переходе на углу улиц Седова и Ивановской избили пенсионера.