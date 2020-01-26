В подземном переходе на углу улиц Седова и Ивановской избили пенсионера

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства госпитализации. В полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины 1965 года рождения в состоянии тяжелой степени опьянения, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Скорая забрала пенсионера от дома 42 на улице Дыбенко. На пересечении улиц Седова и Ивановской в подземном пешеходном переходе после конфликта он был избит неизвестным.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранители подозревают 30-летнего жителя Дагестана в жестоком убийстве своей сожительницы, сообщает управление регионального Следственного комитета.