Суды Петербурга возвращаются к работе после эвакуации

Районные суды Петербурга возвращаются к работе после эвакуации. Ничего опасного не обнаружено. Сообщения о минировании ожидаемо оказались ложными.

Письма с угрозами взрыва суды получили утром в понедельник, 27 января. Здания проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Октябрьский, Сестрорецкий районные суды вернулись к работе», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Работу также возобновили Смольнинский, Ленинский, Приморский, Петродворцовый и Красногвардейский районные суды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 24 января в Петербурге эвакуировали 31 тыс. 486 человек. В список «минеров» попала 1 тыс. 680 объектов, включая здания Правительства Петербурга и Законодательного собрания.

Анонимные сообщения о минировании приходят с ноября 2019 года. Неизвестные грозятся рассылать их до тех пор, пока не получат 120 биткоинов. Деньги им, якобы, задолжал глава медиагруппы «Царьград ТВ» Константин Малофеев. Бизнесмен свою причастность к биткоинам опроверг.