Жителя Тосненского района нашли мертвым после звонка соседу

Тело мужчины с пулей в виске нашли в доме в Тосненском районе Ленинградской области. Незадолго до своей смерти он позвонил соседу и заявил, что возможно его скоро не станет.

Как сообщает 47news, днем в субботу, 25 января, в полицию Тосненского района сообщили о найденном теле 56-летнего мужчина в доме в СНТ «Луч» неподалеку от поселка Форносово. Смерть мужчины наступила от пулевого ранения в висок. Рядом с телом был найден травматический пистолет.

Соседи рассказали правоохранителям, что начиная с 13 января мужчина выпивал каждый день. А накануне своей смерти он позвонил одному из соседей и рассказал, что выпил три бутылки алкоголя, а также то, что уже ночью он уйдет на тот свет.

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