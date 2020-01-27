В Петербурге «Макдоналдс» оштрафовали на 110 тысяч за соус стоимостью 6 рублей

В Петербурге ООО «СРП» (дочерняя компания «Макдоналдс корпорейшн») оштрафовали на 110 тыс. рублей. Один из клиентов пожаловался на соус стоимостью 6 рублей. В рекламе он входит в комплексный обед, однако на практике за него приходится платить дополнительно.

Управление ФАС по Петербургу оштрафовало ООО «СРП» после жалобы клиента, пишет АБН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Один из покупателей в мае 2019 года заказал на фудкорте ТЦ «Мега-Парнас» комплексный обед «МакКомбо». На картинке, которая иллюстрировала данное предложение, в обед входил соус. Однако на кассе мужчина узнал: за соус нужно доплатить 6 рублей. Посчитав это несправедливым, он обратился в УФАС.

Ведомство подтвердило, что закон о рекламе был нарушен. Дочерней компании «Макдоналдс корпорейшн» выдали предписание об устранении нарушения, а затем назначили административный штраф в 110 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арбитражный суд не поддержал претензии Роспотребнадзора к ООО «СРП».