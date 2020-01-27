Появились кадры с места смертельного ДТП в Лужском районе

Появились кадры с места смертельного ДТП в Лужском районе
Машина превратилась в груду металла. Фото: vk.com/dorinspb

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельно ДТП с участием автомобиля Fiat и грузовика Scania. Водитель легкового авто погиб на месте.

Трагическая авария случилась сегодня, 27 января, на 83-м километре трассы. На опубликованных кадрах видно, как легковушка выезжает на полосу встречного движения, где сталкивается со Scania с такой силой, что фура съехала в кювет и перевернулась.

Фура съехала в кювет. Фото: vk.com/dorinspb

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербрг» соцсети «Вконтакте», погибшему мужчине на вид лет 65–70. Водитель большегруза также скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржца оштрафовали за пощечину представителю власти. Теперь горожанину предстоит выплатить 100 тыс. рублей.

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