Появились кадры с места смертельного ДТП в Лужском районе

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельно ДТП с участием автомобиля Fiat и грузовика Scania. Водитель легкового авто погиб на месте.

Трагическая авария случилась сегодня, 27 января, на 83-м километре трассы. На опубликованных кадрах видно, как легковушка выезжает на полосу встречного движения, где сталкивается со Scania с такой силой, что фура съехала в кювет и перевернулась.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербрг» соцсети «Вконтакте», погибшему мужчине на вид лет 65–70. Водитель большегруза также скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржца оштрафовали за пощечину представителю власти. Теперь горожанину предстоит выплатить 100 тыс. рублей.