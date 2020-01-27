Житель Курска сменил пол, скрываясь от долгов по алиментам

Житель Курска сменил пол, скрываясь от долгов по алиментам
Иногда сотрудникам службы судебных приставов приходится сталкиваться с неординарными ситуациями. Фото: Baltphoto

В Подмосковье службе судебных приставов удалось разыскать злостного неплательщика алиментов из Курска. Однако его, в прямом смысле, было не узнать: мужчина сменил пол.

Должник не заплатил несовершеннолетнему ребенку 800 тысяч рублей. Вместо того, чтобы погасить задолженность, он решил сменить место жительства, пол и паспорт. Неплательщика долго разыскивали, однако он не реагировал на повестки и не проживал по адресу регистрации.

В итоге мужчину удалось разыскать в подмосковном городе Дзержинске. Приставам не сразу удалось узнать в женщине, открывшей им дверь, должника. Разобравшись с путаницей, сотрудники ведомства вынесли нарушителю предупреждение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Северной столицы распрощался с элитным автомобилем из-за долга по алиментам в размере миллиона рублей.

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