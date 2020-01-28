В Тихвине пассажир «Сааба» стал жертвой пьяного вождения

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Тихвинском районе Ленинградской области. «Сааб» врезался в припаркованный грузовик.

Трагическая авария произошла в ночь на вторник, 28 января, в городе Тихвин. Нетрезвый водитель иномарки врезался в припаркованный большегруз «Фрейдлайнер». Отметим, что фура была припаркована с соблюдением всех правил дорожного движения.

К несчастью, в результате столкновения человек на пассажирском сиденье «Сааба» получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель легковушки госпитализирован, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Приморском районе Северной столицы на улице Лидии Зверевой произошел пожар. Огонь охватил два автомобиля, «Фиат» и «Форд». Пожарные ликвидировали возгорание спустя час.