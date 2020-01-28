В Петербурге началась эвакуация районных судов

В Петербурге началась эвакуация районных судов
Суды Петербурга эвакуируют. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Районные суды Петербурга начали вторник с эвакуаций. Причиной этого стали анонимные сообщения о минировании.

Письма с угрозами взрыва пришли на электронные адреса судов утром 28 ноября. Здания предстоит проверить на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В список «минеров» в этот раз попали Петродворцовый и Сестрорецкий районные суды, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Однако, как показывает опыт, этим анонимы вероятно не ограничатся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 27 января, в Петербурге эвакуировали 14 тыс. 136 человек. На наличие опасных предметов проверили 883 объекта, среди них детские сады, учебные заведения, медицинские учреждения, торговые комплексы и здания судов. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не найдено. Все сообщения оказались ложными.

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