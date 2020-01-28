Прокуратура выявила нарушения при строительстве жилого дома в Кронштадте

Прокуратура выявила нарушения при строительстве жилого дома в Кронштадте
Компании выненсено представление об устранении нарушений. Фото: pixabay.com

Прокуратура Санкт-Петербурга выявила многочисленные нарушения, допущенные строительной компанией «Козерог» при возведении жилого дома в Кронштадте.

Организация нарушила требования проектной документации в области охраны окружающей среды, а также законодательства об охране труда. Так, будущий дом имеет вид на Финский залив, но строительную площадку не огородили со стороны акватории. Кроме того, территория стройка захламлена отходами, сообщают в пресс-службе городской прокуратуры.

Помимо прочего, строительный мусор сбрасывают вне специально отведенных мест, а береговая полоса, примыкающая к стройке, закрыта для горожан. Компания также допустила массу нарушений в сфере обеспечения безопасности работников стройки. Прокуратура отправила соответствующие материалы в инспекцию труда Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе задержан водитель, в течение пяти лет управлявший автомобилем без прав.

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