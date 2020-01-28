На Пулковском шоссе задержали водителя, который пять лет катался без прав

В Санкт-Петербурге инспекторы ГИБДД остановили гражданина Белоруссии, у которого, как выяснилось позже, еще в 2015 году отняли права.

Об инциденте сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте». По словам автора публикации, как только 37-летний мужчина понял, что дело принимает серьезный оборот, он стал сочинять «легенду» о временных правах, якобы забытых дома.

Инспекторы не поверили нарушителю и, проверив базы данных, выяснили, что пять лет назад в Республике Беларусь его лишили прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине пьяный водитель иномарки убил своего пассажира, врезавшись в припаркованный большегруз. Самого владельца легковушки доставили в больницу в состоянии средней тяжести.