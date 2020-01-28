В Петербурге выдали более 100 тысяч электронных виз

В Петербурге выдали более 100 тысяч электронных виз
Чаще всего новой услугой пользуются эстонцы. Фото: pixabay

Иностранцы оформили порядка 100 тыс. электронных виз в Петербург. Упрощенный порядок въезда в Северную столицу и Ленобласть действует с 1 октября прошлого года.

Как сообщила заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия, к настоящему моменту визу уже реализовало более 80 тыс. человек. Она отметила, что чаще всего новой услугой пользуются эстонцы.

В ходе конференции «Операционные показатели отелей Санкт-Петербурга в 2019 году», которая состоялась сегодня, 28 января, она рассказала, что электронными визами воспользовались 30 тысяч человек.

На втором месте оказались французы — 11,6 тыс. виз, а после граждане Латвии — 11 тыс. виз. Лидерами по количеству въездов стали граждане Германии, они совершили 6,2 тыс. поездок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что срок изготовления визы в Финляндию увеличится до 11 дней.

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