Срок изготовления визы в Финляндию увеличится до 11 дней

С февраля также будет повышена стоимость визовых сборов. Фото: pixabay.com

С февраля также будет повышена стоимость визовых сборов. Фото: pixabay.com

На текущей неделе срок оформления финской визы займет больше обычного: желающим получить шенген в Финляндию придется подождать от 9 до 11 дней.

Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в представительстве Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Обратившиеся в дипмиссию в ближайшие три дня смогут получить визу спустя девять дней, а вот с 30-31 января ждать придется целых одиннадцать дней.

Отметим, что с 1 февраля 2020 года начнет действовать новые Шенгенский визовый кодекс, согласно которому туристы, прилежно выполняющие все требования, могут рассчитывать на визу с пятилетним сроком.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что Америка намерена ужесточить порядок получения виз для беременных туристок, въезжающих в страну с целью родить ребенка. Чаще всего подобной возможностью пользуются россиянки, китаянки и гражданки Нигерии.