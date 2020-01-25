В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам

Госдеп отмечает, что чаще всего "родильный туризм" практикуют граждане России, Китая и Нигерии. Фото: pixabay.com

Госдеп отмечает, что чаще всего "родильный туризм" практикуют граждане России, Китая и Нигерии. Фото: pixabay.com

Вашингтон установил новый, более строгий порядок получения виз для женщин, которые едут рожать в Соединенные Штаты.

С 24 января Америка прекратила выдачу виз беременным женщинам, въезжающим в США с целью «родильного туризма». То есть, желающим родить ребенка, который автоматически получит американское гражданство. Об этом Госдепартамент объявил в среду, 23 января.

Изменения Белый дом объясняет необходимостью обеспечения общественной и национальной безопасности. Туризм подобного рода перегружает больницы, а также способствует росту криминальной активности, отмечают в Вашингтоне. Таким образом американское правительство намеревается защитить налогоплательщиков, чьи деньги идут на оплату «родильного туризма».

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