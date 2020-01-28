Петербуржцы обозлились на водителей, остановившихся посреди дороги на Дворцовой набережной

В Северной столице на Дворцовой набережной две легковушки затруднили движение по участку. По словам очевидцев, один из водителей остановился рядом со второй машиной, чтобы «прикурить».

Обо всем стало известно сегодня днем, 28 января. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что другим участникам приходится объезжать «припаркованные» машины по встречной полосе.

«Решили занять обе полосы на Дворцовой набережной, для «прикурить»», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к записи многие подписчики заступились за водителей, которые остановили машины посреди дороги.

«Человек помочь решил», — написал юзер.

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