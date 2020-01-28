Светофор не устоял в ДТП на перекрестке Славы и Софийской

Днем 28 января на пересечении проспекта Славы и Софийской улицы произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, перекресток не смогли поделить грузовик и легковой автомобиль. После столкновения легковушку откинуло на отбойник, где машина снесла светофор.

«Авария на пересечении проспекта Славы и Софийской. В левой полосе лежит сбитый светофор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Есть ли пострадавшие, кроме светофора, неизвестно. В районе ДТП образовалась пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр Петербурга «встал» из-за ДТП и неработающего светофора. В результате весь цент города «встал» в пробке – автомобилисты не могут нормально проехать в пункт назначения и возмущаются из-за отсутствия на месте сотрудников ГИБДД.