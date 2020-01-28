В Кронштадте водитель в неадекватном состоянии спровоцировал ДТП

В Кронштадте вечером, 27 января, около 21:20 произошло ДТП. Водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения и спровоцировал аварию. Информация об аварии появилась в сообществе «Дорожный инспектор».

Все произошло около дома 12 по Ленинградской улице. Об этом сообщили в ОГИБДД по Кронштадтскому району.

Виновник произошедшего отказался проходить медицинское освидетельствование. Ранее он уже привлеклся к отвественности.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с каршерингом. Все произошло на пересечении Большой Пушкарской и Ленина. Машины столкнулись у пешеходного перехода.