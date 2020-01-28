Легковушки не поделили дорогу на пересечении набережной Фонтанки и Гороховой

Легковушки не поделили дорогу на пересечении набережной Фонтанки и Гороховой
Машины затруднили проезд для других участников. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на пересечении набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы ДТП с участием двух легковых авто. Машины не поделили дорогу у пешеходного перехода.

Авария случилась сегодня, 28 января. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины получили незначительные повреждения.

«Со стороны центра. Проезд затруднен», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии в Кронштадте. Один из водителей был в неадекватном состоянии.

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Легковушки не поделили дорогу на пересечении набережной Фонтанки и Гороховой