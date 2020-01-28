В Сети появились кадры с места ДТП в Сосновом Бору, где сбили ребенка

В Сосновом Бору Ленобласти произошло ДТП с участием семилетней девочки. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу. В Сети появились фотографии с места происшествия.

Все произошло сегодня, 28 января, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 53-летний водитель за рулем Honda CRV сбил девочку. В результате аварии пешеход была с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию.

Кадры с места происшествия были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера.