В Сети появились кадры с места ДТП в Сосновом Бору, где сбили ребенка

В Сети появились кадры с места ДТП в Сосновом Бору, где сбили ребенка
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

В Сосновом Бору Ленобласти произошло ДТП с участием семилетней девочки. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу. В Сети появились фотографии с места происшествия.

Все произошло сегодня, 28 января, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 53-летний водитель за рулем Honda CRV сбил девочку. В результате аварии пешеход была с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию.

ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Фото: vk.com/dorinspb

Кадры с места происшествия были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера.

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В Сети появились кадры с места ДТП в Сосновом Бору, где сбили ребенка
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