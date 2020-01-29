СКА дома всухую разгромил минское «Динамо»

Матч закончился со счетом 5:0 в пользу армейцев. Фото: ХК СКА

Матч закончился со счетом 5:0 в пользу армейцев. Фото: ХК СКА

Петербургский СКА дома обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч закончился со счетом 5:0 в пользу армейцев.

Хелльберг заработал второй «сухарь» в сезоне. В составе СКА шайбы забросили Максим Карпов, Иван Морозов, Ярно Коскиранта, Кирилл Марченко. Отметим, что Морозов в этом матче оформил дубль.

Это первый матч наставника молодежной сборной России Валерия Брагина в роли старшего тренера СКА.

Матч прошел в Ледовом дворце.

СКА находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 75 очков.

Следующий матч состоится 30 января. СКА встретится с омским «Авангардом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс- нападающий СКА, выступающий сейчас за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев, признан первой звездой матча против «Оттавы Сенаторз».