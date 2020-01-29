В Пушкинском районе уволенный сотрудник добился через суд восстановления трудовых прав

В Петербурге прокуратура Пушкинского района провела проверку по обращению работника ООО «Гутцайт и сыновья».
Заявитель работал в организации на основании трудового договора в должности смотрителя зданий и сооружений, расположенных в Пушкинском районе. Однако действие трудового договора было прекращено в связи с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей сотрудника.
Как сообщили в прокуратуре города, работника могут уволить в случае неоднократного неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
В ходе проверки выяснилось, что заявитель ранее к дисциплинарной ответственности не привлекался.
Исковое заявление о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании в пользу заявителя среднего заработка за время вынужденного прогул, а также компенсации морального вреда было направлено в суд.
Пушкинский районный суд встал на сторону работника. Трудовые права гражданина были восстановлены.
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