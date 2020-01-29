В Петербурге за продажу снюсов несовершеннолетним будут штрафовать

Законопроект о запрете продажи снюсов несовершеннолетним прошел первое чтение в Законодательном Собрании Петербурга.

Снюсы представляют собой аналоги курительного табака. Запретить продажу снюсов несовершеннолетним предложили депутаты петербургского ЗакСа. Нарушение будет караться штрафом. Для граждан он составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, а для фирм и компаний — до 50 тыс. рублей.

«Только за последнее время в городе за помощью к медикам обратились 15 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, пострадавших от передозировки содержащегося в снюсах никотина», — рассказал депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок.

Одна «подушечка» снюса содержит столько же никотина, сколько три пачки сигарет, подчеркнул парламентарий со ссылкой на медицинские исследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 35,5 тысяч единиц запрещенных в России никотиносодержащих курительных смесей изъяли из продажи в Северной столице. За последние дни сотрудники Роспотребнадзора провели более 250 проверок на территории Северной столицы.