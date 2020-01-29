Песков оценил предложение ввести в России должность «верховного правителя»

Песков оценил предложение ввести в России должность &#171;верховного правителя&#187;
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В Кремле отреагировали на инициативу по изменению в Конституции России термина «президент» на «верховный правитель».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея о переименовании должности российского президента новая, при этом отметив, что в ходе работы над поправками депутаты предлагают множество идей. Некоторые из них примут, а некоторые — нет, передает РИА Новости.

Песков отметил, что сам Владимир Путин «ничего не думает» по поводу введения в стране должности «верховного правителя». Также пресс-секретарь сослался на Конституцию, в которой написано «президент России».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков назвал причину отставки правительства Медведева. Напомним, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым 15 января ушло в отставку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
верховный правитель владимир путин дмитрий песков кремль президент
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери
Алла Пугачева переживает за Максима Галкина, который отдыхает без нее
Певица Отиева возмутилась из-за подлости Малахова
Бузова похвасталась дорогими подарками от друзей
Суд арестовал фигуранта дела о граффити с Путиным
Милонов рассказал, что школьники (может быть) будут учиться пять дней в неделю
На Нарвском пешеход угодил под машину: упал, поднялся и ушел
Петербуржцы требуют убрать велополосу на Большой Зеленина