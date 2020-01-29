Песков оценил предложение ввести в России должность «верховного правителя»

В Кремле отреагировали на инициативу по изменению в Конституции России термина «президент» на «верховный правитель».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея о переименовании должности российского президента новая, при этом отметив, что в ходе работы над поправками депутаты предлагают множество идей. Некоторые из них примут, а некоторые — нет, передает РИА Новости.

Песков отметил, что сам Владимир Путин «ничего не думает» по поводу введения в стране должности «верховного правителя». Также пресс-секретарь сослался на Конституцию, в которой написано «президент России».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков назвал причину отставки правительства Медведева. Напомним, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым 15 января ушло в отставку.