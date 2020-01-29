Беглов сыграл на барабанах во время объезда Васильевского острова

Беглов сыграл на барабанах во время объезда Васильевского острова
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Губернатор Петербурга Александр Беглов сыграл на барабанах на Васильевском острове. Район он посетил с рабочим визитом в среду, 29 января.

Барабаны установили во дворе физкультурно-оздоровительного центра на Гаванской улице. Беглов опробовал несколько музыкальных инструментов и исполнил разные мелодии, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Физкультурно-оздоровительный центр на Гаванской оснащен сенсорной комнатой, бассейном для акватерапии и кабинетом кинезиологии.

Помимо этого, Беглов посетил строительную площадку детского сада на Морской набережной, четырехэтажный детский сад на намывных территориях и Детский приют трудолюбия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов посетил гимназию №24 им. И.А. Крылова на Васильевском острове. Глава города проверил, как идут ремонтные работы в учреждении.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов барабан Василеостровский район новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге осудили любителя пьяной езды
Коронавирус может стать причиной падения посещаемости в Эрмитаже
Путин назначил Олега Николаева врио главы Чувашии
Водитель Toyota Corona попытался «дать угла» на Богатырском у ...
Стало известно, где отдыхают машинисты метрополитена
Преступника заставили отдать ТФОМС деньги, потраченные на потерпевшего
Беглов сыграл на барабанах во время объезда Васильевского острова
Станция «Дунайская» снова протекает