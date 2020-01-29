В Петербурге осудили любителя пьяной езды

В Петербурге прокуратура Красногвардейского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, садившегося за руль в нетрезвом виде.

Мужчину уже лишали прав за отказ от медицинского освидетельствования на 1 год и 6 месяцев, однако это его не остановило. Суд установил, что мужчина в ноябре 2019 года решил прокатиться за рулем Mitsubishi Lancer по улице Коммуны, предварительно употребив алкогольные напитки. У дома №59 его остановили сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в прокуратуре города, в суде мужчина полностью признал вину.

Суд признал петербуржца виновным по статье 264.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы и права управления транспортными средствами на 2 года с испытательным сроком на 2 год.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге коронавирус подозревали у 30 прибывших из Китая.