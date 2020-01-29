Найденного в Гатчинском районе медвежонка-сироту отправят в Тверскую область

В Гатчинском районе Ленобласти был обнаружен маленький новорожденный медвежонок женского пола.

Животное нашли сотрудники комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона. Они рассказали, что о матери медведицы совершенно ничего не известно.

Как сообщили на официальной странице «Охотнадзор/47» соцсети «ВКонтакте», животное было решено передать в Автономную некоммерческую организацию по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот».

До момента передачи за медвежонком будут следить и ухаживать специалисты Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Они также займутся транспортировкой животного в Тверскую область, где оно и будет содержаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пробудившемся медведе, которого заметили под Тихвином. Животное перепутало теплую зиму с весной.