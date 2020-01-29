Найденного в Гатчинском районе медвежонка-сироту отправят в Тверскую область

Найденного в Гатчинском районе медвежонка-сироту отправят в Тверскую область
Медвежонок. Фото: vk.com/ohotnadzor47

В Гатчинском районе Ленобласти был обнаружен маленький новорожденный медвежонок женского пола.

Животное нашли сотрудники комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона. Они рассказали, что о матери медведицы совершенно ничего не известно.

Как сообщили на официальной странице «Охотнадзор/47» соцсети «ВКонтакте», животное было решено передать в Автономную некоммерческую организацию по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот».

В настоящее время за животным следят и ухаживают специалисты. Фото: vk.com/ohotnadzor47

До момента передачи за медвежонком будут следить и ухаживать специалисты Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Они также займутся транспортировкой животного в Тверскую область, где оно и будет содержаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пробудившемся медведе, которого заметили под Тихвином. Животное перепутало теплую зиму с весной.

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Гатчинский район медведь тверская область
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Найденного в Гатчинском районе медвежонка-сироту отправят в Тверскую область
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