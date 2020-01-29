Похороны Всеволода Чаплина прошли на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны Всеволода Чаплина прошли на Троекуровском кладбище в Москве
Протоиерей Всеволод Чаплин. Скриншот: YouTube

На московском Троекуровском кладбище прошло прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным. Его похоронили в среду, 29 января.

Как сообщает ТАСС, на отпевании присутствовало несколько сотен человек, среди которых были священнослужители РПЦ, родные и близкие умершего, а также православные христиане.

Всеволод Чаплин скончался в воскресенье, 26 января, в 51-летнем возрасте. Это произошло во время встречи с прихожанами — ему внезапно поплохело, после чего он вышел подышать воздухом на улицу. Присев на скамейку, он потерял сознание и умер. По данным СМИ, причиной смерти священника стала острая ишемическая болезнь сердца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смерть протоиерея констатировала прибывшая скорая.

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