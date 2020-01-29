На Ржевке загорелся ангар института «Химволокно»

Вечером в среду, 29 января, в ангаре в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. Здание принадлежит НИИ «Химволокно».

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти, экстренные службы получили сообщение о начавшемся пожаре в половину седьмого вечера. Спасатели добрались до места происшествия за шесть минут.

Огонь распространился по площади 20 на 100 метров в постройке, где находится деревообрабатывающее производство. Работающие в цехе люди успели вовремя эвакуироваться, сообщает 78.ru.

Пожар ликвидировали в 19:12. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские и спасатели собрались на Тележной из-за пожара.