Полицейские и спасатели собрались на Тележной из-за пожара

В ночь на 29 января на Тележной улице произошел пожар.
Об этом рассказали очевидцы и опубликовали фотографии с места происшествия. Что именно загорелось и по какой причине неизвестно. На место прибыли спасатели и полиция.
«На Тележной 34 что-то весьма эпично горит. Службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 24 января к ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в Петербурге съехались пожарные и скорая. Причиной этого стало возгорание в подсобке, пояснили в администрации торгового комплекса.