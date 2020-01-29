Полицейские и спасатели собрались на Тележной из-за пожара

Полицейские и спасатели собрались на Тележной из-за пожара
Пожар на Тележной. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 29 января на Тележной улице произошел пожар.

Об этом рассказали очевидцы и опубликовали фотографии с места происшествия. Что именно загорелось и по какой причине неизвестно. На место прибыли спасатели и полиция.

«На Тележной 34 что-то весьма эпично горит. Службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 24 января к ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в Петербурге съехались пожарные и скорая. Причиной этого стало возгорание в подсобке, пояснили в администрации торгового комплекса.

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