Петербуржцы сфотографировали зацветшую мать-и-мачеху

В конце января растение обычно не растет.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Любимые Коломяги». Местная жительница увидела мать-и-мачеху, которая растет в разгар зимы. На снимке видно, что земля припорошена снегом. Женщина пишет, что увидела растение на пустыре между улицами Афонской и Щербакова.

«Мерзнут, бедолажки»,

— отмечает очевидица.

В комментариях люди уверены, что мать-и-мачеха перепутала зиму с весной из-за аномально высокой температуры. Это – не первый раз, когда петербуржцы рассказывают о цветении растений. Например, подснежники и примулы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке Монрепо из-за аномально теплой зимы расцвели безвременники. Маленькие цветочки должны были прорасти только весной.