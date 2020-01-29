Петербуржцы сфотографировали зацветшую мать-и-мачеху

Петербуржцы сфотографировали зацветшую мать-и-мачеху
Цветам не хватает тепла и солнца. Фото: Вконтакте

В конце января растение обычно не растет.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Любимые Коломяги». Местная жительница увидела мать-и-мачеху, которая растет в разгар зимы. На снимке видно, что земля припорошена снегом. Женщина пишет, что увидела растение на пустыре между улицами Афонской и Щербакова.

«Мерзнут, бедолажки»,

— отмечает очевидица.

В комментариях люди уверены, что мать-и-мачеха перепутала зиму с весной из-за аномально высокой температуры. Это – не первый раз, когда петербуржцы рассказывают о цветении растений. Например, подснежники и примулы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке Монрепо из-за аномально теплой зимы расцвели безвременники. Маленькие цветочки должны были прорасти только весной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коломяги мать-и-мачеха растения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стала известна приблизительная дата спада коронавируса в Китае
Врачи спасли жизнь малышу, отравившемуся наркотиками в Петербурге
Петербуржцы сфотографировали зацветшую мать-и-мачеху
Сервис Protonmail оспаривает блокировку в России из-за сообщений о минированиях
Наталья Антюх ушла с поста главы комитета по спорту
Здание клуба «Грибоедов» выставили на продажу за 85 млн рублей
Роберт Мак покидает «Зенит» ради турецкой команды
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар