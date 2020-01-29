В Ленобласти помогут многодетным семьям

Депутаты думают о дополнительной поддержке многодетным семьям, чтобы выполнить указания президента России.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщает 47news. Законопроект о дополнительных мерах поддержки многодетных семей обсуждали депутаты ЗакСа Ленобласти. Теперь они смогут получать пособия по рождению детей почти такие же, как жители в Санкт-Петербурге. На первого ребенка сразу выдадут 33 тысячи рублей, на второго – 44, на третьего – 55. Для реализации инициативы из бюджета выделят более 600 миллионов рублей.

Уточняется, что есть и еще одна хорошая новость – члены многодетных семей смогут получить десятипроцентную скидку на проезд в электричках. Также власти не забывают о больных детях – на их поддержку выделят 3,7 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что многодетных отцов предложили пораньше отпускать на пенсию. До этого приняли решение о понижении пенсионного возраста для многодетных матерей.