Суд арестовал фигуранта дела о граффити с Путиным

Суд арестовал фигуранта дела о граффити с Путиным
На граффити должен был быть изображен президент. Фото: kremlin.ru

Мужчину подозревают в изготовлении трафарета для граффити в виде изображения президента с оскорбительной надписью.

Об этом стало известно 29 января. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Октябрьский районный суд вынес постановлении об аресте одного из подозреваемых по делу о граффити и пропаганде терроризма. Он отправился в СИЗО вслед за предполагаемым сообщником.

По предварительным данным, мужчину изготовили трафарет для граффити с изображением президента России Владимира Путину с негативной надписью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском нарисовали граффити по фильму «Вторжение». При создании граффити были использованы образы из трейлера. Автор работы Максим рассказал, что соединил изображения инопланетного корабля и Земли.

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