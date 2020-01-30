В Кировском районе произошло ДТП с автобусом

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось в среду, 29 января, на Маршала Жукова у дома № 5 . Автобус «МАЗ» столкнулся с иномаркой.

В аварии пострадали три пассажира легковой машины и водитель, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.