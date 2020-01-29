Онкологи сделали неожиданное заявление: соль лечит рак

Онкологи сделали неожиданное заявление: соль лечит рак
Соль полезна при лечении рака. Фото: Pixabay

Они уверяют, что соль позволяет замедлить рост раковых клеток.

Об этом стало известно 29 января. Исследование ученых из Америки опубликовало издание «Аргументы и Факты». Они выяснили, что обычная соль в скором времени сможет заменить химиотерапию. Дело в том, что наночастицы хлорида натрия способны замедлить рост раковых клеток. Получается, что вылечиться от онкологии в ближайшем будущем пациенты смогут почти без проблем и с большой вероятностью.

К слову, эксперты просят помнить, что чрезмерное употребление соли опасно для здоровья, так что переусердствовать не нужно. Это приводит к обезвоживанию, дисбалансу электролитову, болезни Аддисона, стрессу и прочим последствиям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грант Андрея Павленко потратят на запуск СМИ об онкологии. В марте 2018 года онкологу Андрею Павленко был поставлен диагноз — рак желудка в третьей стадии.

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