Под Смоленском нашли обувь подростка, пропавшего без вести

Под Смоленском нашли обувь подростка, пропавшего без вести
Сотрудники полиции. Фото: Baltphoto

Обувь, найденная вместе с останками 16-летнего подростка, который пропал в апреле 2019 года, была опознана его родителями. Мальчик пропал после вечеринки в кругу друзей.

Обувь была найдена в полутора километрах от места исчезновения подростка, сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси». По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью. По словам свидетелей произошедшего, место дорожно-транспортного происшествия закидало осколками. Очевидцы рассказали также, что на месте аварии работали сотрудники полиции, МЧС, ДПС, а также бригада скорой помощи.
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