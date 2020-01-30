Под Смоленском нашли обувь подростка, пропавшего без вести

Обувь, найденная вместе с останками 16-летнего подростка, который пропал в апреле 2019 года, была опознана его родителями. Мальчик пропал после вечеринки в кругу друзей.
Обувь была найдена в полутора километрах от места исчезновения подростка, сообщает ТАСС.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси». По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью. По словам свидетелей произошедшего, место дорожно-транспортного происшествия закидало осколками. Очевидцы рассказали также, что на месте аварии работали сотрудники полиции, МЧС, ДПС, а также бригада скорой помощи.