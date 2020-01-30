В МЧС рассказали петербуржцам о погоде в четверг

В четверг, 30 января, жителей Санкт-Петербурга ожидает ветряная погода. Скорость ветра достигнет 4-9 м/с.

В Главное управлении МЧС России по Ленобласти сообщили, что температура воздуха будет изменяться от — 2 до + 1 градуса.

Водителям также стоит быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье дворы и внутриквартальные территории Петербурга от снега и наледи очищали 7 тыс. 40 человек. В работах были задействованы 432 единицы техники. При уборке дворники обращали особое внимание на подходы к парадным и подъезды к контейнерным площадкам. В понедельник при уборке внутриквартальных территорий акцент делается на обработку улиц противогололедными материалами. Причиной этого стало понижение температуры воздуха.