Петербург от снега убирали 7 тысяч дворников

Петербург на выходных присыпало снегом. К уборке дворов и внутриквартальных территорий в воскресенье, 26 января, привлекли более 7 тыс. дворников.

В работах были задействованы 7 тыс. 40 человек и 432 единицы техники, сообщает жилищный комитет. Улицы убирали плужно-щеточными машинами, пескоразбрасывателями, роторами и другой техникой.

За воскресенье от снега и наледи в Петербурге были полностью очищены 7 тыс. 177 дворов. Еще 9 тыс. 3 двора были убраны частично.

При уборке дворники обращали особое внимание на подходы к парадным и подъезды к контейнерным площадкам.

В понедельник при уборке внутриквартальных территорий акцент делается на обработку улиц противогололедными материалами. Причиной этого стало понижение температуры воздуха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга делятся в соцсетях снимками снеговиков.