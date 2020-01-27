Петербург от снега убирали 7 тысяч дворников

Петербург от снега убирали 7 тысяч дворников
Уборка снега в Петербурге. Фото: жилищный комитет

Петербург на выходных присыпало снегом. К уборке дворов и внутриквартальных территорий в воскресенье, 26 января, привлекли более 7 тыс. дворников.

В работах были задействованы 7 тыс. 40 человек и 432 единицы техники, сообщает жилищный комитет. Улицы убирали плужно-щеточными машинами, пескоразбрасывателями, роторами и другой техникой.

За воскресенье от снега и наледи в Петербурге были полностью очищены 7 тыс. 177 дворов. Еще 9 тыс. 3 двора были убраны частично.

При уборке дворники обращали особое внимание на подходы к парадным и подъезды к контейнерным площадкам.

В понедельник при уборке внутриквартальных территорий акцент делается на обработку улиц противогололедными материалами. Причиной этого стало понижение температуры воздуха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга делятся в соцсетях снимками снеговиков.

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