В Петербурге прокуратура настояла на лишении наркоманов и алкоголиков водительских прав

В Петербурге прокуратура Василеостровского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что 22 жителя города имеют право на управление транспортным средством на основании действующего водительского удостоверения. Однако данные граждане также имеют медпротивопоказания к этому, а именно заболевания алкоголизмом, наркоманией, психические расстройства.

Как сообщает прокуратура города, в суды Северной столицы были предъявлены административные исковые заявления к водителям о прекращении действия прав и их изъятии. Такие меры объясняются тем, что состояние здоровья указанных лиц препятствует безопасному управлению.

Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены.

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