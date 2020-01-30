Во Всеволожском районе у директора стоматологии домушник вынес из коттеджа 1,3 миллиона

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный вынес из коттеджа в Вартемягах более 1,3 млн рублей. Правоохранители начали розыск злоумышленника.

Преступный инцидент произошел во вторник, 28 января, в коттеджном поселке «Вартемяги парк» (деревня Касимово). В отдел полиции в 22:57 обратился 52-летний директор стоматологической клиники. По словам заявителя, неизвестный, повредив стеклопакет, проник в его квартиру и взломал сейф. Он добавил, что это произошло в период с 13 часов до 22:55.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник похитил 1 млн рублей, $2 тыс., 2,5 тыс. евро, золотое кольцо с янтарем, золотую цепочку, золотую подвеску с бриллиантами и два золотых кольца. Похищенное заявитель оценил в 1 млн 360,44 тыс. рублей.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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