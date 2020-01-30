В 2019 году петербуржцы принесли в суд 1732 единицы оружия и боеприпасов

За прошлый год судебные приставы Петербурга пресекли попытки граждан пронести в здания суда 1732 единицы оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Об этом в четверг, 30 января, сообщает пресс-служба Управления службы судебных приставов по Северной столице. Чаще всего с опасными предметами петербуржцы пытались проникнуть в суды общей юрисдикции, таких случаев оказалось 1278. Еще 441 раз жители города на Неве намеревались пронести оружие на участки мировых судей.

Кроме того, в отдельную статистику вынесены колюще-режущее и легковоспламеняющиеся предметы. Таких за 2019-й год было выявлено 11 566. Среди них бензин, ножи, спирт, штопоры и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге злостного неплательщика алиментов отправят под суд за сокрытие арестованной коллекции монет.