В 2019 году петербуржцы принесли в суд 1732 единицы оружия и боеприпасов

В 2019 году петербуржцы принесли в суд 1732 единицы оружия и боеприпасов
Отметим, что досмотр посетителей суда входит в обязанности приставов. Фото: Baltphoto

За прошлый год судебные приставы Петербурга пресекли попытки граждан пронести в здания суда 1732 единицы оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Об этом в четверг, 30 января, сообщает пресс-служба Управления службы судебных приставов по Северной столице. Чаще всего с опасными предметами петербуржцы пытались проникнуть в суды общей юрисдикции, таких случаев оказалось 1278. Еще 441 раз жители города на Неве намеревались пронести оружие на участки мировых судей.

Кроме того, в отдельную статистику вынесены колюще-режущее и легковоспламеняющиеся предметы. Таких за 2019-й год было выявлено 11 566. Среди них бензин, ножи, спирт, штопоры и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге злостного неплательщика алиментов отправят под суд за сокрытие арестованной коллекции монет.

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В 2019 году петербуржцы принесли в суд 1732 единицы оружия и боеприпасов
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