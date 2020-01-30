К снегопаду в Ленобласти готовы и люди, и техника

. За минувшие сутки дорожники очистили почти пять тысяч километров региональных трасс, использовав для этого 36 тонн соли и две с половиной тысячи кубометров песко-соляной смеси. Фото: Baltphoto

. За минувшие сутки дорожники очистили почти пять тысяч километров региональных трасс, использовав для этого 36 тонн соли и две с половиной тысячи кубометров песко-соляной смеси. Фото: Baltphoto

Дорожные службы Ленинградской области во всеоружии встретят надвигающийся снегопад: предприятия переведены на усиленный режим работы.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в регионе можно ожидать до трех сантиметров осадков в виде снега. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +1 до -13 градусов. Наиболее низкие температуры ожидают жителей Лодейнопольского, Подпорожского, Бокситогорского и Тихвинского районов.

В связи с грядущими метеоусловиями, дорожные службы Ленобласти будут постоянно контролировать состояние проезжей части. На борьбу со снегом в любое время готовы выйти до 400 единиц спецтехники. Отметим, что в течение среды, 29 января, региональные организации очистили почти 5 тысяч километров трасс.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в течение года на территории Ленобласти установят 30 станций, очищающих питьевую воду.