В 2020 году в Ленобласти появятся 30 водоочистительных станций

Водоочистные сооружения построят построят в деревне Торошковичи Лужского района, в Киришах, в деревне Раздолье Приозерского района, в поселке Ульяновское Тосненского района. Фото: www.vodokanal-lo.ru

Водоочистные сооружения построят построят в деревне Торошковичи Лужского района, в Киришах, в деревне Раздолье Приозерского района, в поселке Ульяновское Тосненского района. Фото: www.vodokanal-lo.ru

ГУП «Леноблводоканал» уже определил участки, на которых в течение года установят 30 станций по очистке питьевой воды.

Комплексы водоподготовки обезжелезивания появятся Выборгском, Приозерском, Волховском, Лужском районах Ленинградской области, поскольку там зафиксировано наибольшее содержание железа в питьевой воде. Об этом в четверг, 30 января, сообщают в пресс-службе региональной администрации.

Первая станция в посёлке Красносельское заработает уже весной. Помимо этого, в 2020 году в Ленобласти приступят к активному строительству и реконструкции канализационных водоочистных сооружений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что правительство Ленинградской области планирует обеспечить дополнительную поддержку многодетным семьям. Пособия по рождению ребенка приблизятся по размеру к выплатам в Санкт-Петербурге.