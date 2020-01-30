В 2020 году в Ленобласти появятся 30 водоочистительных станций

В 2020 году в Ленобласти появятся 30 водоочистительных станций
Водоочистные сооружения построят построят в деревне Торошковичи Лужского района, в Киришах, в деревне Раздолье Приозерского района, в поселке Ульяновское Тосненского района. Фото: www.vodokanal-lo.ru

ГУП «Леноблводоканал» уже определил участки, на которых в течение года установят 30 станций по очистке питьевой воды.

Комплексы водоподготовки обезжелезивания появятся Выборгском, Приозерском, Волховском, Лужском районах Ленинградской области, поскольку там зафиксировано наибольшее содержание железа в питьевой воде. Об этом в четверг, 30 января, сообщают в пресс-службе региональной администрации.

Первая станция в посёлке Красносельское заработает уже весной. Помимо этого, в 2020 году в Ленобласти приступят к активному строительству и реконструкции канализационных водоочистных сооружений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что правительство Ленинградской области планирует обеспечить дополнительную поддержку многодетным семьям. Пособия по рождению ребенка приблизятся по размеру к выплатам в Санкт-Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
благоустройство водоочистные сооружения ГУП "Леноблводоканал" ленобласть питьевая вода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Петербурга заплатит 300 тысяч рублей за уничтожение зеленых насаждений
К снегопаду в Ленобласти готовы и люди, и техника
Россия приостановила выдачу виз китайским туристам
Есть проблемы с интернетом от ПАО «Ростелеком»? Не молчите!
Мишустин отдал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в связи с ...
В 2020 году в Ленобласти появятся 30 водоочистительных станций
В Петербурге мужчина 11 лет не платил алименты сыну-инвалиду: неустойка ...
Житель Шушар из ревности поджог дом и квартиру родителей своей бывшей