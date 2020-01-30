Житель Петербурга заплатит 300 тысяч рублей за уничтожение зеленых насаждений

Житель Петербурга заплатит 300 тысяч рублей за уничтожение зеленых насаждений
С нарушителя взыскали 312 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Природоохранная прокуратура Северной столицы организовала проверку в связи с незаконным уничтожением зеленых насаждений.

По результатам проверки выяснилось, что местный житель поручил снести деревья вдоль дома №10 по Курортной улице. Уничтоженные зеленые насаждения находились в собственности Санкт-Петербурга. В связи с этим действия нарушителя нанесли ущерб городу, которые оценивается в 312 тысяч рублей.

В целях возмещения вреда прокуратура направила в Калининский районный суд постановление о возмещении денежных средств за счет жителя Петербурга. Об этом в четверг, 30 января, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Северной столицы поспособствовала лишению водительских прав двадцати двух горожан, имеющих проблем с алкоголем или наркотиками.

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