Житель Петербурга заплатит 300 тысяч рублей за уничтожение зеленых насаждений

Природоохранная прокуратура Северной столицы организовала проверку в связи с незаконным уничтожением зеленых насаждений.

По результатам проверки выяснилось, что местный житель поручил снести деревья вдоль дома №10 по Курортной улице. Уничтоженные зеленые насаждения находились в собственности Санкт-Петербурга. В связи с этим действия нарушителя нанесли ущерб городу, которые оценивается в 312 тысяч рублей.

В целях возмещения вреда прокуратура направила в Калининский районный суд постановление о возмещении денежных средств за счет жителя Петербурга. Об этом в четверг, 30 января, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Северной столицы поспособствовала лишению водительских прав двадцати двух горожан, имеющих проблем с алкоголем или наркотиками.