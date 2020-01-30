Власти Петербурга отказались снижать муниципальный фильтр

Власти Петербурга отказались снижать муниципальный фильтр
Некоторые депутаты предлагали и вовсе отменить муниципальный фильтр. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Члены Законодательного собрания Петербурга не поддержали идею о снижении количества подписей, позволяющих выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора.

Ранее подобное предложение выдвинули муниципальные депутаты округа «Смольнинское». Инициаторы намерены снизить количество необходимых подписей в поддержку претендента с 10% до 6%. По мнению авторов законопроекта, высокий муниципальный фильтр способствует подрыву доверия к институту государственной власти.

Об этом в четверг, 30 января, сообщил телеканал 78.ru. Однако среди парламентариев предложение не нашло отклика, его не приняли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что рабочая группа Законодательного собрания, занимающаяся реализацией распоряжений из послания Владимира Путина Федеральному собранию, озвучила приоритетные задачи.

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