Власти Петербурга отказались снижать муниципальный фильтр

Члены Законодательного собрания Петербурга не поддержали идею о снижении количества подписей, позволяющих выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора.

Ранее подобное предложение выдвинули муниципальные депутаты округа «Смольнинское». Инициаторы намерены снизить количество необходимых подписей в поддержку претендента с 10% до 6%. По мнению авторов законопроекта, высокий муниципальный фильтр способствует подрыву доверия к институту государственной власти.

Об этом в четверг, 30 января, сообщил телеканал 78.ru. Однако среди парламентариев предложение не нашло отклика, его не приняли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что рабочая группа Законодательного собрания, занимающаяся реализацией распоряжений из послания Владимира Путина Федеральному собранию, озвучила приоритетные задачи.