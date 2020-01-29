Названы главные задачи рабочей группы в ЗакСе Петербурга по реализации послания Путина

Названы главные задачи рабочей группы в ЗакСе Петербурга по реализации послания Путина
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Спикер ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал главные задачи рабочей группы по исполнению задач российского президента Владимира Путина, озвученных во время послания Федеральному Собранию.

Как заявил спикер в ходе заседания в среду, 29 января, первоначально необходимо сосредоточиться на сохранении памяти о событиях Великой Отечественной войны. По словам Макарова, для избежания искажения истории, необходимо развивать патриотизм у молодежи.

Председатель ЗакСа, что для правильного воспитания детей в школьную программу необходимо включить произведения, повествующие о достоверных событиях времен ВОВ.

Макаров также отметил важность повсеместного внедрения бесплатного горячего питания в городских школах. Кроме того, он затронул тему поддержки классных руководителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗакСе Петербурга усомнились, что Митянина подходит на пост детского омбудсмена.

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