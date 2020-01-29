Названы главные задачи рабочей группы в ЗакСе Петербурга по реализации послания Путина

Спикер ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал главные задачи рабочей группы по исполнению задач российского президента Владимира Путина, озвученных во время послания Федеральному Собранию.

Как заявил спикер в ходе заседания в среду, 29 января, первоначально необходимо сосредоточиться на сохранении памяти о событиях Великой Отечественной войны. По словам Макарова, для избежания искажения истории, необходимо развивать патриотизм у молодежи.

Председатель ЗакСа, что для правильного воспитания детей в школьную программу необходимо включить произведения, повествующие о достоверных событиях времен ВОВ.

Макаров также отметил важность повсеместного внедрения бесплатного горячего питания в городских школах. Кроме того, он затронул тему поддержки классных руководителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗакСе Петербурга усомнились, что Митянина подходит на пост детского омбудсмена.