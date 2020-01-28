В ЗакСе Петербурга усомнились, что Митянина подходит на пост детского омбудсмена

Парламентарии Санкт-Петербурга не уверены, что кандидатура вице-губернатора Анны Митяниной подходит на пост уполномоченного по правам детей.

Юридическое управление ЗакСа подготовило заключение, в котором оценивается, насколько вице-губернатор подходит на должность детского омбудсмена. Согласно документу, обнародованному в понедельник, 27 января, Митянина не убедила парламент в том, что у нее достаточно «знаний в области проблем детства и опыта защиты прав ребенка».

Кроме того, вице-губернатор допустила недочеты в оформлении документов: не заверила своей подписью биографическую справку и не предоставила справку о доходах. Во вторник, 28 января, комиссия Законодательного собрания рассмотрела этот вопрос и пришла к выводу, что заключение юристов будет направлено депутатам, выбирающим кандидата. Окончательное решение останется за ними. Дата голосования пока неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году доходы Петербурга превысили прогнозируемую сумму на 1,5%.