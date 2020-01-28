Петербург перевыполнил план по доходам на 1,5%

Петербург перевыполнил план по доходам на 1,5%
Председатель комитета финансов Алексей Корабельников. Фото: gov.spb.ru

По итогам 2019 года доходы в бюджет Петербурга составили 639,2 млрд рублей. План удалось перевыполнить на 1,5%.

Основного прироста удалось достичь за счет налогов. Порядка 43,2% доходов пришлись на НДФЛ, 29,5% — налог на прибыль организаций. Об этом рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, выступая с докладом в Смольном 28 января.

Расходы бюджета в 2019 году исполнены на 97,4% или 649,7 млрд рублей при изначально заложенных 666,7 млрд.

Из них более 161 млрд освоено по госпрограмме «Развитие образования», 110,8 млрд выделены на здравоохранение, а 104,6 — на развитие транспортной системы.

Дефицит бюджета по итогам года сохранился до 10,5 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге одобрили проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

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